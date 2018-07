Escándalo en Japón por la venta de muñecas sexuales para pedófilos

HACEN RÉPLICAS DE CUERPOS DE NIÑAS

Una firma japonesa está en el centro de la polémica después de que las autoridades del país hayan descubierto a qué se dedican. La empresa vende muñecas sexuales que son réplicas de niñas para pedófilos. La mayoría no tienen pecho ni vello. El fundador de la empresa se defiende de las críticas asegurando que "es una manera de ayudar a gente que quiera expresar sus deseos legal y éticamente". "No merece la pena vivir con un deseo reprimido. A menudo recibo cartas de clientes que me agradecen que mis muñecas les sirven para no cometer un crimen", afirma el empresario.