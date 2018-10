El 80% de las empresas británicas alerta de que el Brexit socava la inversión

Este 80%, de un total de 236 grandes empresas y pymes consultadas entre el 19 de septiembre y el 8 de octubre pasados, contrasta con el porcentaje del 36% registrado en otra encuesta realizada en la misma época en 2017.

El 39% de las compañías afirma que incrementará sus planes de contingencia, que pueden incluir recorte de empleos, cambios de sede o almacenamiento de productos, si en noviembre no hay "más claridad" en las negociaciones entre el Gobierno británico y la Unión Europea sobre la salida de este país del bloque.

Un 24% dijo que aplicará esos planes si se llega a diciembre sin un plan claro sobre la relación futura Reino Unido-UE, y la mayoría admite que incluye en sus preparativos la posibilidad de que las negociaciones acaben sin acuerdo.

En otro apartado del estudio, un 30% de las empresas consultadas afirma que ha examinado "las oportunidades de expansión del negocio que pueden surgir con el 'brexit' y no ha encontrado ninguna". Un 20% ha identificado oportunidades y un 21% quiere buscarlas pero siente que no puede hacerlo porque "no se sabe qué forma tomará" la marcha británica de la UE. Un 28 % aún no ha empezado con la tarea de investigar las oportunidades de crecimiento futuras, señala en sondeo.