"Tengo miedo". Es uno de los mensajes que habría enviado un soldado ruso a su madre instantes antes de morir en Ucrania. Un supuesto intercambio que el embajador ucraniano ante las Naciones Unidas ha leído este lunes ante la Asamblea General de la ONU.

"Mamá, estoy en Ucrania. Hay una guerra de verdad aquí, tengo miedo", afirmaba el militar ruso en ese presunto intercambio de mensajes, en el que añadía: "Estamos bombardeando todas las ciudades, incluso a civiles. Nos dijeron que nos darían la bienvenida y se tiran bajo las ruedas de nuestros vehículos para no dejarnos pasar. Nos llaman fascistas. Mamá, esto es muy duro".

El embajador ucraniano, Sergiy Kyslytsya, incluso ha mostrado capturas de pantalla de esos mensajes -el momento puede verse aquí- que, según dijo, se habrían intercambiado momentos antes de la muerte del soldado.

Durante su intervención ante la ONU, Kyslytsya asimismo ha advertido de que "si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá". "Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas tampoco sobrevivirá. No se hagan ilusiones", ha insistido.

Kyslytsya también ha cargado duramente contra su homólogo ruso, Vasili Nebenzia, durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, que este mes preside precisamente el embajador ruso. Kyslytsya le ha pedido que deje el puesto a la vista de que su país ha lanzado una "guerra" contra Ucrania y le ha instado a llamar a Putin para que detenga esta "agresión". "No hay purgatorio para los criminales de guerra, van directos al infierno", ha sentenciado.