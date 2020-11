Van Jones, periodista de la CNN, ha dado uno de los discursos más compartidos tras la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos. Minutos después de que la cadena adelantase el resultado, Jones dedicó un discurso lleno de mensajes y de emoción ante la nueva etapa que se abre en Estados Unidos.

"Es más fácil ser un padre esta mañana. Es más fácil decirle a tus hijos que el carácter importa, que decir la verdad importa, que ser una buena persona importa", defiende antes de romper a llorar.

Para Jones, se trata de un día de reivindicación para muchas personas que "han sufrido" durante los cuatro años de presidencia de Trump. "El movimiento 'I can't breathe' no era sólo por George Floyd. Era por personas que sentían que no podían respirar. Te preocupabas por tus hijos, por tu hermana... esto es un muy importante para conseguir algo de paz o un reinicio", añade.

"Quiero que mis hijos miren a esto. Es más fácil hacer las cosas con trampas y salirte con la tuya, pero al final acaba volviendo. Es un buen día para este país. Lo siento por la gente que ha perdido, pero es un gran día", zanja Jones.