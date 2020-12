Rehana R Begum, que ha recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer en Reino Unido, muestra a laSexta su cartilla de vacunación: "Me la dieron cuando me aplicaron la primera dosis y me apuntaron la fecha en la que me aplicarán la segunda".

El vídeo muestra el momento exacto en el que recibió la vacuna en el Stepping Hill Hospital. Rehana cuenta que estaba "entre nerviosa y emocionada" y dice que quiso registrar el momento porque se siente "parte de la historia" al recibir el primer lote de la vacuna contra el coronavirus.

Antes de ponerle la vacuna, le tomaron la tensión y le preguntaron sobre enfermedades, operaciones o si recibía algún tratamiento médico. "Después de responder varias preguntas para descartar que no era una persona de riesgo para recibir la vacuna y que no tuviera alergias, nos dijeron que podíamos experimentar síntomas similares a los de la gripe", recuerda.

Así, tras recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer, esperó 30 minutos en una sala de observación y luego se fue a casa, aunque antes de irse los médicos le advirtieron de que debía llamar al hospital en caso de tener síntomas fuera de lo normal.

Sin embargo, los "únicos síntomas" que Rehana R Begum al día siguiente, tal y como ella misma cuenta, fueron "un poco de dolor en los brazos y un ligero dolor en el cuello que apenas duró seis horas".

Ahora, pese a llevar una pegatina que confirma su vacunación, su médica le dijo que tiene que seguir tomando tomando precauciones frente al coronavirus: "Debo seguir utilizando la mascarilla, lavarme las manos y mantener la distancia social", dice una de las primeras personas que sido vacunada contra contra el COVID-19.