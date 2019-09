Boris Johnson visita a la reina de Inglaterra en Balmoral, después de una semana dura para sacar adelante un Brexit a su manera. Según 'The Guardian', ha enviado una carta a los miembros de su partido para pedirles que no acaten la ley que le obliga a ir a Bruselas a pedir una extensión del acuerdo. Él no está dispuesto, y si decide incumplir la ley, la oposición podría sentarle ante los tribunales.

En el caso de que Johnson decidiese ir a Bruselas, correspondería a los 27 mover ficha. Si no aceptasen la prórroga, el 31 de octubre, Reino Unido saldría de la Unión con o sin acuerdo. "Los ministros deberían votar con el gobierno en contra del retraso absurdo que pide Corbyn", aseguró Johnson.

Una petición que formulaba en una semana en la que ha perdido el apoyo de 21 diputados del partido. Algunos incluso, cambiaron de bando en plena sesión del Parlamento.

Este lunes se votará de nuevo para que el 15 de octubre se convoquen elecciones y Jeremy Corbyn ha adelantado este sábado que no apoyará ningunas elecciones hasta que no haya un acuerdo para el Brexit.

Mientras, en las calles, continúan las protestas en contra de una salida dura de la Unión Europea. No solo increpan a Johnson, sino también a los diputados conservadores que aún le son fieles. La mujer francesa que aparece en el vídeo segura que su marido y sus tres hijos acabarán atrapados en Reino Unido si no hay acuerdo.