El marido del policía asesinado en París emociona a Francia con su homenaje: "Sufro sin odio"

El homenaje tuvo lugar en presencia del candidato de la extrema derecha Marine Le Pen, que acusó al Gobierno de laxitud en la lucha contra el terrorismo, y el centrista Emmanuel Macron, ambos compitiendo por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

"Xavier, el jueves por la mañana, como de costumbre, me fui a trabajar mientras tú estabas todavía dormido. Durante el día nos estuvimos mandando mensajes sobre nuestro plan de vacaciones, un viaje a un país tan lejano que me habías dicho que estabas impaciente porque nunca habías ido tan lejos. Los detalles de los visados y nuestras preocupaciones por encontrar alojamiento llenaban nuestros mensajes de un frenesí feliz, porque teníamos los billetes de avión reservados desde el martes", ha relatado Etienne Cardiles, el marido del policía fallecido Xavier Jugelé, de 37 años.

"He vuelto a casa por la tarde, sin ti, con un dolor extremo y profundo que puede que se calme algún día, no lo sé. Ese dolor me ha hecho sentir más cerca que nunca de tus compañeros, que sufren como tú, en silencio, como yo, en silencio. Y en lo que a mí respecta, yo sufro sin odio. Le tomo prestada esa fórmula a Antoine Leiris, (su esposa fue asesinada en Bataclan), ya que su inmensa sabiduría frente al dolor me admiró tanto que leí y releí sus frases hace unos meses. Es una lección de vida que me hizo crecer y que me protege hoy", ha continuado Cardiles.

El viudo relataba cómo fue esa noche: "A medida que aparecieron los primeros mensajes que informaban a los parisinos de que un suceso grave estaba ocurriendo en los Campos Elíseos y que un policía había muerto, una voz me dijo que eras tú, y me recordó esa fórmula generosa, 'No tendréis mi odio'. Ese odio, Xavier, no lo tengo porque no se parece a ti, porque no se corresponde en absoluto con lo que hacía latir tu corazón, ni con lo que hacía de ti un policía, un guardián de la paz".

"Quiero decir a tus compañeros que me siento muy cerca de ellos. Quiero decir a todos los que luchan por evitar que esto ocurra que conozco su culpabilidad y su sensación de fracaso, y que deben continuar luchando por la paz. Quiero decir a todos los que nos han trasladado su afecto, a tus padres y a mí, que lo agradecemos profundamente", señalaba emocionado.

"Quiero decir a tu familia que estamos unidos. A nuestros más cercanos, a los que se han preocupado tanto por mí, que se han preocupado tanto por nosotros, que son dignos de ti", ha sentenciado para acabar con una frase que no ha dejado indiferente a nadie.

"A ti te quiero decir que estarás en mi corazón para siempre. Te quiero. Sigamos siendo dignos y prestemos atención a la paz. Y guardemos la paz".