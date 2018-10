Donald Trump anuncia que pondrá fin a acuerdo clave con Rusia contra las armas nucleares

Tras finalizar un mitin de campaña en Nevada para las legislativas de este noviembre, Trump lo confirmó al ser preguntado por los periodistas. "Rusia ha violado el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos años y no sé por qué el (ex) presidente (Barack) Obama no negoció ni se retiró", dijo el multimillonario.

Medios estadounidenses habían adelantado que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, ha estado presionando al mandatario para salir del acuerdo, argumentando que Rusia lo ha estado violando al desarrollar un nuevo misil de crucero.

Precisamente, Bolton partió hacia Moscú, donde espera reunirse con altos cargos del Gobierno de Vladimir Putin. "No vamos a dejar que ellos violen un acuerdo nuclear y hagan armas y no se nos permita hacerlo (a nosotros).

Nosotros somos los que nos hemos mantenido en el acuerdo y hemos respetado el acuerdo, pero desafortunadamente Rusia no lo ha respetado, por lo que vamos a rescindirlo, vamos a retirarlo", confirmó. Esa decisión sería una brusca ruptura con la política de control de armas nucleares de Estados Unidos, mientras que algunos medios también han informado de las intenciones de Bolton de bloquear la extensión de otro tratado con Rusia, el New Start, que se firmó en 2010 y que expirará en 2021.

Al ser consultado para aclarar sus intenciones, el presidente dijo que Estados Unidos "tendrá que desarrollar esas armas".

"A menos que Rusia venga a nosotros y China venga a nosotros y todos vengan a nosotros y nos digan: 'Seamos inteligentes y no desarrollemos esas armas", dijo. "Pero si Rusia lo está haciendo y si China lo está haciendo y nos adherimos al acuerdo, eso es inaceptable", insistió, al reiterar que EEUU desarrollará las armas necesarias mientras otros estén haciéndolo.