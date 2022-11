Escándalo en Buckingham Palace por los comentarios racistas de una asistente de los reyes Carlos III y Camila durante un acto oficial. Ngozi Fulani, presidenta de una ONG, tuvo que soportar los comentarios de Lady Susan Hussey, que le preguntó hasta en nueve ocasiones cuáles eran sus orígenes.

Una parte de la conversación fue como se reproduce a continuación:

- Lady Susan Hussey: "¿De dónde vienes?".

- Ngozi Fulani: "Nuestra sede está en Hackney".

- Lady Susan Hussey: "No, ¿de qué parte de África vienes tú?".

Ngozi Fulani, que no cesó en repetir que era británica, ha denunciado esta conversación en redes sociales. En fragmentos como el siguiente queda claro el racismo de la asistente de la realeza británica:

- Lady Susan Hussey: "¿Pero cuál es tu nacionalidad?".

- Ngozi Fulani: "Nací aquí y soy británica".

- Lady Susan Hussey: "Me refiero a de dónde vienes realmente, de dónde viene tu gente".

- Ngozi Fulani: "¿'Mi gente', señora? ¿Eso qué quiere decir?".

- Lady Susan Hussey: "Oh, ya veo que me va a suponer todo un reto, lograr que me digas de dónde eres. ¿Cuándo llegaste aquí por primera vez?".

- Ngozi Fulani: "¡Señora! Soy ciudadana británica".

Antes, Hussey era dama de compañía de Isabel II y madrina del príncipe Guillermo. Este miércoles, ha presentado finalmente su dimisión por su postura en el encuentro que el propio Palacio de Buckingham, que ha definido como "inaceptable y profundamente lamentable".