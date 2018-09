Detienen a otros tres supuestos implicados en el atentado contra Nicolás Maduro

"Fue capturado por organismos de seguridad del Estado el señor Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, alias 'morfeo'", dijo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, que anunció también el arresto de Angela Lisbeth Expósito Carrillo, "alias 'la perrera'", y del coronel retirado Ramón Santiago Velasco García, "alias 'corocoro'". Rivas Vivas es acusado de ser el que grabaría en vídeo el "asesinato del presidente", siempre según Rodríguez, y Expósito Carrillo de resguardar a este en su vivienda.

El ministro añadió que Velasco García, por su parte, fue acusado de ser el que trasladaría a Rivas Vivas hasta la frontera para que escapara a Colombia, país donde se encuentra el diputado Julio Borges a quien consideran el inductor del atentado. El ministro mostró vídeos de supuesta "confesión" de Rivas Vivas y de Expósito Carrillo.

En el material Rivas señala que fue trasladado a Colombia donde recibió supuesto entrenamiento para el atentado y asegura que tuvo contacto con el "jefe de migración" de ese país, del que no mencionó su nombre. "Una pregunta interesante que deben contestar las autoridades colombianas es ¿no sabían que durante seis meses un grupo terrorista se estuvo entrenando en una finca, en una posada allá en la localidad de Chinapota para perpetrar el homicidio del presidente de Venezuela?", cuestionó Rodríguez tras mostrar el vídeo. "¿No sabían? obviamente sí", continuó.

En otro de los materiales, el detenido mencionó también que tras el fallido atentado tuvo contacto con una persona, a la que tampoco mencionó, que se encontraba "en España", y quien supuestamente le dice que se traslade a la embajada de Chile en Caracas.

"Que de ahí me va a sacar en un vehículo a la embajada de México y simultáneo a la embajada de Colombia y que de Colombia me iban a sacar lo que es frontera. Llegué a la embajada de Chile y estaba cerrada", relata y señala que ante ello le ordenaron ir hasta la casa de la supuesta persona de la embajada chilena que le ayudaría y que estaría ubicada en una zona de clase media alta de Caracas.

"Resulta ser que en la puerta de su casa sale un seguridad chileno y me dice que él está enfermo, que él no está en el país", agrega, y dice que entonces lo enviaron a la sede de la "iglesia episcopal" pero que no encontró a los curas. Además, Rodríguez mostró otro material de Expósito Carrillo, quien según señaló con anterioridad la ONG Foro Penal es de nacionalidad española, en el que asegura que recibió en su casa a Henryberth sin saber que era buscado por las autoridades venezolanas.

"Entre los eventos criminales" por los que se acusa a Expósito Carrillo "está haberle proporcionado una cédula falsa" a Rivas Vivas "y se encontró en el teléfono de esta señora llamadas a un teléfono internacional", el de Mayra Isabel Rodríguez Briceño, alias "maye", quien, dijo, se encuentra en España.

El Foro Penal había informado de la detención de Expósito Carrillo, quien, añadió, es directora de una ONG de protección animal Fundanimal, y que mantenía bajo su cuidado perros de algunas personas buscadas por "causas políticas". Por el atentado a Maduro hay 28 personas detenidas, según dijo Rodríguez hoy, entre los que también se encuentra el diputado opositor Juan Requesens.