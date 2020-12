Un caso de la llamada variante británica el COVID-19 se ha detectado en una persona residente en Loreto, Ancona, en el centro de Italia, sin que se haya tenido contactos con personas procedentes de Gran Bretaña.

Fuentes médicas citadas por los medios de comunicación italianos explican que la persona se sometió a una prueba molecular para detectar el COVID-19 hace unos días porque tenía un fuerte resfriado y ahora está aislado con su familia.

"Mientras tanto, hemos profundizado las investigaciones y ahora sabemos que es la variante inglesa", confirmó el director del Laboratorio de Ancona Stefano Menzo a la agencia Ansa.

Por el momento, en España no hay constancia de casos relacionados con esta variante, que sí se ha detectado en Gibraltar.

Illa indicó que en España "no tenemos constancia de (la nueva cepa británica), pero esto no significa que no esté"