El despliegue de tropas de Trump en Oriente Medio, ¿una medida de presión para un acuerdo o una posible incursión terrestre?

El contexto Tras movilizar a dos Unidades Expedicionarias de Marines, ahora el presidente estadounidense desplegará 2.000 soldados más en la región, concretamente los de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército de EEUU.

Donald Trump insiste en que el fin de la guerra con Irán está cerca y que el régimen ayatolá busca un acuerdo. Sin embargo, continúa movilizando tropas en la región, lo que contrasta con su discurso de paz. Inicialmente, movilizó dos Unidades Expedicionarias de Marines, sumando 5.000 soldados, y ahora ha decidido desplegar 2.000 más de la 82.ª División Aerotransportada, alcanzando un total de 7.000 militares en Oriente Medio. Esta movilización busca presionar a Irán para que acepte un alto el fuego, aunque Teherán está reforzando sus defensas. Mientras algunos congresistas sugieren una incursión terrestre, la realidad es que con tan pocas fuerzas solo podrían realizar operaciones limitadas, y una incursión sería arriesgada debido a las defensas iraníes.

Donald Trump no para de insistir en que el final de la guerra con Irán está cerca, que el régimen ayatolá quiere un acuerdo y que el conflicto podría acabar en semanas. Pero, al mismo tiempo, sigue movilizando tropas en la región.

Primero, el presidente estadounidense había movilizado a dos Unidades Expedicionarias de Marines compuestas por alrededor de 5.000 soldados entre las dos. Aunque, eso sí, la primera no llegará hasta la semana que viene y la siguiente hasta mediados de abril.

Ahora, Trump desplegará 2.000 soldados más, concretamente los de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, por lo que sumará 7.000 militares en Oriente Medio.

Una movilización que choca frontalmente con su discurso de llegar a un acuerdo, pero precisamente esta movilización podría servir para presionar a Irán y que acepten un acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, no parece que estos movimientos vayan a atemorizar a Teherán, que ya estaría reforzando la defensa de la isla de Kharg para evitar un nuevo ataque y que se dañe su infraestructura petrolífera.

Entre los congresistas republicanos se empieza a sugerir la idea de una posible incursión terrestre con toda esta movilización, pero la realidad es que con un número tan reducido de fuerzas solo podrían llevar a cabo operaciones puntuales de duración limitada, no una campaña terrestre sostenida.

Además, una incursión terrestre sería una temeridad, entre otras cosas, porque Irán está minando y tendiendo trampas en las zonas sensibles de su territorio.

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