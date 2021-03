El buque de bandera panameña Ever Given ha sido "reflotado parcialmente" este lunes tras seis días varado en el canal de Suez, lo que provocó la suspensión de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo. No obstante, todavía no está claro cuándo reabrirá esta ruta comercial, según informan algunas de las firmas que ofrecen servicios logísticos en canales y estrechos.

Así lo ha indicado la compañía Leth Agencies, que ha publicado esta madrugada una foto satélite del gigante portacontenedores en la que se mostraba que se había movido la popa de la embarcación, una información que también ha publicado otra firma, como Inchcape: "Está siendo asegurado", escribían con respecto al buque, pero sin dar más detalles.

Por su parte, el jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabi, ya había anunciado escasas horas antes que las labores para intentar desencallar el buque se retomaban con la ayuda de 10 remolcadores gigantes, que han operado desde cuatro direcciones diferentes.

El barco quedó encallado el pasado martes 23 de marzo y, desde entonces, ha causado un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, provocando el desvío de más de 200 navíos y la parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.