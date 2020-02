laSexta ha podido hablar con varios españoles que se encuentran atrapados en el hotel H10 Costa Adeje Palace de Tenerife después de que se haya decretado la cuarentena al dar positivo en coronavirus un médico italiano que pasó unos días en el establecimiento.

Uno de ellos asegura que en el hotel se respira cierta tranquilidad aunque reina el desconcierto entre los clientes debido a la falta de información. De hecho la única comunicación que han recibido ha sido una nota informativa que les han dejado por debajo de la puerta en las habitaciones.

"Me he encontrado una hoja debajo de la puerta y he leído que por sanidad teníamos que estar confinados en la habitación. Anoche ya estaba cerrado el hotel, no se podía salir, tenían puestas unas cintas, pero creíamos que era por la calima", señala Imanol.

Él se queja de que el personal del hotel utiliza mascarillas "como dios manda" pero a los clientes se les ha proporcionado unas poco eficaces: "Siempre pasa igual, el personal del hotel tiene puestas unas mascarillas como dios manda y a nosotros nos han dado dos papelitos que no me los pongo porque es como ponerte una servilleta".

Además ha explicado que su agencia de viajes les ha informado que deberán permanecer allí durante dos semanas y se queja de que el hotel no les ha dado ningún tipo de información: "No podemos salir del hotel y tampoco ha venido personal del hotel a trabajar".

Otro de los huéspedes ha asegurado en declaraciones a laSexta que están en "shock" porque la primera noticia del aislamiento la han recibido a través de la prensa: "Había notas pero a nosotros, por lo que sea, no nos ha llegado, somos de las pocas habitaciones que no teníamos el papel".

En esa nota repartida a las habitaciones se indica -en español, inglés, francés, italiano y alemán- que, "por razones sanitarias" el hotel ha sido "precintado". "Hasta que las autoridades sanitarias lo indiquen deben permanecer en sus habitaciones", agrega.

La hoja que han recibido los clientes del hotel puestos en cuarentena en Tenerife | laSexta.com

En cuanto al paciente con coronavirus, ya se encuentra aislado y bajo control sanitario, según informó este lunes la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y las pruebas serán enviadas a Madrid, donde se hará un segundo análisis en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III.