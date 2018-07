"Te cuidaré más que a mis ojos", así se dirigía 'El Chapo' Guzmán a Kate del Castillo

PUBLICADAS SUS CONVERSACIONES

Las conversaciones entre el narcotraficante 'El Chapo' Guzmán y la actriz Kate del Castillo ponen de manifiesto una estrecha relación entre ellos. "Te cuidaré más que a mis ojos", le llegó a decir 'El Chapo Guzmán', a lo que ella contestó: "Me mueve demasiado que me digas que me cuidas, jamás nadie me ha cuidado, ¡gracias!".