Corea del Norte y su campaña en Tiktok: el país más hermético quiere venderse como un destino de moda entre los jóvenes

Este sábado, el ministro de Exteriores ruso está de visita en Corea del Norte. Serguéi Lavrov ha sido recibido con honores en Pionyang, con flores y aplausos incluidos. Además, por si esto fuera poco, se ha reunido con el líder supremo del país, con Kim Jong-un, para tratar el envío de más militares norcoreanos al frente de Ucrania. Una ayuda humana que el propio Vladímir Putin ha agradecido. Porque es una de las estrategias a seguir ahora por Corea del Norte, mostrarse al mundo como un aliado de Rusia.

Pero también como un país libre, moderno y que puede hasta estar de moda entre los jóvenes. Corea del Norte quiere mostrarse abierta y sugerente y lo está consiguiendo gracias a vídeos virales en TikTok. En ellos, podemos ver al país más hermético del mundo como si fuera la capital de la tecnología, de los locales y restaurantes más cool y de la libertad. Siempre mostrando a ciudadanos divirtiéndose, sonrientes. Algo, que tristemente se aleja y mucho de la realidad.

Es una nueva campaña de propaganda, o de marketing, impulsada por Kim Jong-un para seducir a los jóvenes a golpe de algoritmo en las redes sociales. Vale, todo. Aunque sean videos fake que propagan bulos y una idea totalmente irreal de la sociedad norcoreana y de su forma de vida.

Pese a ello, llama la atención ver cómo las redes se llenan de contenidos de influencers en los que no solo dan recomendaciones. "Estoy increíblemente emocionado de estar en Corea del Norte". Si no también, que tratan de convencernos de que Corea del Norte es un país libre, totalmente abastecido y hasta rico. Por ejemplo, nos encontramos con vídeos en los que se ve a una influencer saliendo de un local diciendo, con ironía: "No tienen comida en Corea". O mostrando vehículos de alta gama aparcados por las calles de Corea del Norte, mientras denuncian que luego se cuenta que no pueden comprar coches.

Los expertos contradicen a los influencers. "Es un país gobernado por un tirano que tiene a la población sometida al incumplimiento de los derechos humanos básicos y en la pobreza", explica Agustín Ramos, profesor de macroeconomía y política especializado en Asia.

El 'boom' de influencers en Corea del Norte

En busca de respuestas, laSexta ha hablado con Zoe, guía turística e influencer. Le preguntamos para saber qué hay detrás de este boom de influencers en Corea del Norte. "Creo que cualquier video funciona si lo haces sensacionalista", responde.

Lo cierto es que, según medios internacionales, el país norcoreano habría invitado a miles de supuestos atletas para que participaran en la reabierta al público Maratón de Pionyang. Solo el 10% eran deportistas, el resto influencers. Fue un experimento fallido. Rastreando luego las redes, las autoridades habrían encontrado contenidos que no les gustaba. Casualmente, tras esto, las fronteras se cerraron.

"Musicote a las seis de la mañana ahí te has pasado, Kim Jong-un": la sorprendente forma de despertar en Corea del Norte

"Es un país experto en actuaciones, de hecho a los grupos de turistas -grupos reducidos de turistas- se les guía y se les hace un teatro", dice el experto en Asia.

Un aparente movimiento promocional que ya levanta sospechas. Le hacemos otra pregunta a la influencer, si existe una compensación monetaria para los creadores de contenido que venden Corea del Norte como si fuera un continuo festival de ocio. "No, Corea del Norte no paga a influencers. Si pagaran por el contenido me pagarían a mí y nadie me paga", dice Zoe entre risas.

Pagados o no, podríamos hablar de un cambio de paradigma. "Principalmente, lo que quieren son divisas y aperturismo de cara al futuro", reconoce Agustín Ramos.

Inauguración del destructor norcoreano 'Choe Hyon' de Corea del Norte

Mirando a China, quieren recuperar turismo. Muestra de ello es la inauguración de Wonsan Kalma, un macrocomplejo turístico inspirado en Benidorm. Y que sería un capricho pagado con sangre. Según nos explica Ramos, "la financiación procede de Rusia y parece que es un pago por la participación del Ejército norcoreano en la guerra en Ucrania"

Ya sea con la propaganda oficial o utilizando influencers occidentales siempre nos mostrarán una imagen distorsionada.