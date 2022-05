El autor del tiroteo en la escuela de Uvalde (Texas), Salvador Ramos, entabló una conversación días antes con una usuaria de Instagram a la que no conocía. Su perfil es @epnupues, y ella misma ha compartido los mensajes que intercambió con el asesino al ser consciente de que fue el que perpetró la mascarte. La primera interacción entre ambos fue el pasado 12 de mayo y el último mensaje que envió Salvador Ramos fue horas antes de la tragedia, tal y como recoge el 'Washington Post'.

Al principio, el joven compartió en su perfil de la red social (@salv8dor_) imágenes de sus armas y la etiquetó, pero enseguida ella habría mostrado su rechazo. "¿Vas a compartir las fotos de armas que subí?", le cuestionó a la chica, a lo que ella contestó: "¿Qué tienen que ver tus armas conmigo?". "Solo quería etiquetarte. Deberías estar agradecida", contestó el joven, y ella le dijo que en realidad le asustaba que un desconocido le etiquetase en una foto de unos rifles.

Un día antes de la masacre, Ramos la contactó nuevamente: "Estoy a punto de…", le escribió. Ella no entendía nada: "¿A punto de qué?". "Te diré antes", respondió él. Y tan solo a unas horas del tiroteo, Ramos le envió un nuevo mensaje: "Te voy a escribir en una hora, pero tienes que responder. Es un pequeño secreto y te lo voy a contar. Ahora voy a salir a tomar aire".

Fue en ese momento en el que el joven cogió sus dos armas, disparó a su abuela, y cogió un coche rumbo al colegio donde perpetró la masacre que se ha saldado con 21 víctimas mortales, 19 de ellas niños de hasta diez años.

"Vais a morir todos": los gritos del atacante

Los supervivientes relatan que una de las niñas llamó a emergencias nada más ver al atacante, pero su asesino le disparó a bocajarro mientras advertía a sus compañeros: "Vais a morir todos".

Junto a ellos, Eva e Irma, profesoras y madres que murieron tratando de proteger a sus alumnos. Hay cuerpos que aún no han sido identificados, por eso muchos padres, angustiados, hacen cola para realizarse una prueba de ADN y saber qué ha sido de sus hijos.

Compró sus armas nada más cumplir los 18 años

Unos días antes de perpetrar la matanza, Ramos habría mostrado imágenes de armas a través de sus redes sociales. Según informa la cadena 'CNN', una cuenta de Instagram vinculada al autor del tiroteo mostró dos rifles tipo AR15 en 'stories'.

Días antes del ataque, al compañero, que no ha querido revelar su nombre a la prensa, recibió un mensaje del asesino en el que le enseñaba un arma y una bolsa llena de municiones. Fue hace cuatro días y él no dudó en preguntarle por qué tenía eso. Ramos le contestó: "No te preocupes. Me veo muy diferente ahora, no me reconocerías".