¿Cómo se transmite?

El coronavirus es de transmisión aérea. Se propaga principalmente por el contacto con una persona infectada, a través de diminutas gota de saliva o secreciones por la tos y los estornudos.

Es incierto así que se pueda propagar por el picotazo de un mosquito, y el riesgo de que pueda transmitirse a través de objetos como monedas o billetes es realmente bajo. El motivo es que el virus apenas puede durar vivo horas en los objetos, por eso tampoco se corre ningún peligro al recibir paquetes procedentes de China, ya que el virus no habría sobrevivido al trayecto.

¿Cómo prevenir el Coronavirus?

Por el momento, no hay una vacuna capaz de combatir el virus, por lo que las medidas de prevenciónen las zonas con mayor número de contagiados o al mantener contacto con alguna persona infectada. Las autoridades recomiendan guardar distancia de al menos un metro con las personas que puedan estar infectadas. Así, las precauciones a tomar son las mismas que con una gripe estacional: usar pañuelos de papel de usar y tirar, lavarse las manos a menudo con agua y jabón y toser o estornudar no en la mano sino en el antebrazo.

Según ha afirmado el secretario de Salud Pública de la Generalitat, el doctor Joan Guix, afecta más a las personas mayores que tienen patologías graves de base y no tanto a niños y mujeres embarazadas.

Es de especial relevancia proteger los ojos, la nariz y la boca, por eso una de las imágenes más asociadas a la epidemia es la de decenas de personas portando mascarillas en las zonas más afectadas. Sin embargo, hay que actuar con responsabilidad a la hora de utilizarlas y, en muchos casos, no son necesarias. De hecho, dado el bajo número de contagios en España, las autoridades han alertado del riesgo de comprarlas de forma masiva, ya que podrían dejar sin abastecimiento a los hospitales, donde realmente sí se necesitan.

¿Cómo usar las mascarillas?

Las mascarillas quirúrjicas o desechables se han convertido en un icono del coronavirus y es paradógico, porque en estas situaciones no sirven de nada.

Para buscar una eficacia mínima tenemos que encontrar mascarillas homologadas con un FMP2, que significa que filtran un 94% de las partículas, o FMP3, que filtran un 99%.

Además, hay otro elemento a tener en cuenta: son más efectivas aquellas que no tienen válvula que las que portan válvula, porque ésta deja salir partículas al exhalar. Además, hay casos en los que no servirán: si no se ponen de abajo a arriba para sellarla bien al rostro o si llevamos barba, porque no hay sellado posible, y ninguna mascarilla sería eficaz.