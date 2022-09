Aunque la fecha de la muerte de Isabel II fue el 8 de septiembre, el funeral oficial de la monarca no tiene lugar hasta el día 19. Después de haber pasado por diferentes puntos, desde que los restos de la reina salieron de Balmoral (Escocia), ahora su féretro reposa en el Westminster Hall durante cuatro días para que todo el que quiera pueda velar sus restos. Eso sí, no es nada fácil: desde hace varios días se han formado colas en los aledaños del palacio, incluso antes de que el ataúd llegara a Londres y pese a que las puertas de Westminster no se abrieron hasta el miércoles a las 17:00.

El féretro de la reina se puede visitar las 24 horas del día, sin embargo se espera que cerca de medio millón de personas entren a despedirse de la que ha sido la monarca que más tiempo ha pasado en el trono en Reino Unido. A las 9:30 de la mañana (10:30 hora peninsular española) las colas ya se extendían por algo más de 4,5 kilómetros, bloqueando toda la orilla del Támesis por el centro de Londres hasta la catedral de Southwark, próxima a la zona del famoso London Bridge. El Departamento de Cultura y Deportes de Reino Unido mantiene actualizada en todo momento una herramienta para consultar en qué punto se encuentra la cola.