La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ha cuestionado el papel del director del FBI, James Comey, que este viernes escribió una carta a líderes del Congreso anunciando que investigará una nueva batería de emails enviados por la candidata, asegurando que esta decisión, a tan solo 10 días de las elecciones, es "pertubadora" y "sin precedentes".

"Es muy extraño lanzar algo así con tan poca información justo antes de unas elecciones", ha señalado Clinton en un mitin en Daytona Beach, en el estado de Florida, en unos comentarios que han suscitado los abucheos del público hacia Comey.

"No es solo extraño. No tiene precedentes y es profundamente perturbador porque los votantes merecen tener toda la información clara", ha declarado Clinton, quien ha reiterado su petición a Comey de que publique más información. "Tiene que explicar todo y poner las cosas encima de la mesa", ha exigido la candidata demócrata.

Con respecto a su contrincante Donald Trump, Clinton ha comentado en tono crítico que "está confundiendo, tergiversando y desalentando a los estadounidenses lo mejor que puede". "Donald Trump está creando mentiras entorno a esto", ha asegurado.

El periódico 'The Washington Post' ha publicado que responsables de Justicia recomendaron a Comey que no hiciera públicas estas informaciones porque "no es coherente con la tradición del Departamento". En concreto, le propusieron responder "no hacemos comentarios sobre investigaciones abiertas" o "no adoptamos medidas que puedan considerarse como intencionadas para influir en unas elecciones", ha explicado la fuente citada por el periódico.