Ya se hablaba de guerra, aunque no lo fuera. Las tensiones entre Ucrania y Rusia no eran nuevas; las revueltas del Euromaidán contra el entonces presidente, Víktor Yanukóvich, se desarrollaron en 203; la anexión de la península ucraniana de Crimea a Rusia se firmó en marzo de 2014 para, poco después, ver cómo las regiones de Donetsk y Lugansk se autoproclamaban independientes con la intención de integrarse en la Rusia de Putin. Bloqueos comerciales, cambios en el Gobierno, hasta un avión derribado en territorio ucraniano... no fue hasta finales de 2021 cuando la OTAN reabrió la herida de Crimea para pedir a Moscú que devolviera la península ucraniana.

A comienzos de 2022 la Unión Europea y otras instituciones internacionales se preparaban ante una posible invasión que ocurrió finalmente el 24 de febrero. Hace seis meses. Seis meses de un conflicto que no tiene visos de detenerse. Y mientras la guerra avanza, el número de bajas, civiles y militares, crece y el país, pero también otras zonas de la región, se ve cada vez más arrastrado a una fuerte crisis económica.

¿Cuántos soldados han muerto en la guerra?

El pasado mes de abril, 'The New York Times' publicaba una serie de imágenes en las que se podía ver a miembros del Ejército ucraniano ejecutando a soldados rusos capturados en el oeste de Kiev, cuando los rusos estaban a punto de replegarse y abandonar la región. El vídeo de la ejecución dio la vuelta al mundo. Pero lo común es que, en cualquier guerra, los soldados fallezcan en otras condiciones, en el marco de la batalla. Pero ¿se puede saber cuántos soldados han muerto hasta ahora? Si bien no existe un registro oficial, podemos acudir a los datos que ofrecen los propios Gobiernos. No obstante, no hay que olvidar que detrás de la guerra siempre suele haber propaganda, y en algunos casos los datos que anuncian los Gobiernos no necesariamente acaban siendo las estadísticas reales. "Los informes de bajas humanas de cualquiera de los dos bandos nunca son precisos, rara vez son veraces y en la mayoría de los casos, falsificados deliberadamente", señalaba el teórico militar Carl von Clausewitz allá por el siglo XIX.

Lo cierto es que las dos partes han sido bastante cautas a la hora de dar cifras de bajas humanas entre sus Ejércitos. Según los últimos datos hechos públicos por el comandante en jefe ucraniano, Valeriy Zaluzhniy, hasta la fecha habrían perdido la vida unos 9.000 soldados ucranianos desde el inicio de la invasión rusa. En una declaración pública, el pasado 22 de agosto, aseguró que todo el país estaba participando en la guerra, no solo el Ejército, ya que los niños y las mujeres de los soldados estaban viendo a sus padres y maridos "ir al frente" e, incluso en algunos casos, que sus padres y maridos estarán "entre los casi 9.000 héroes que han muerto en la batalla".

Entretanto, el jefe de Defensa británico, Tony Radakin, aseguró en una entrevista concedida a la BBC que entre heridos y fallecidos había unos 50.000 soldados rusos, amén de la pérdida de "más del 30% de efectividad de combate terrestre", al ser destruidos unos 1.700 tanques y cerca de 4.000 vehículos blindados. Estas cifras las dio a conocer, sin detalles, a mediados de julio. A principios de agosto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos aumentaba esta cifra a unos 80.000 soldados. A mediados de junio, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hablaba de unos 32.000 soldados muertos desde que la invasión comenzó en febrero, y el pasado 10 de agosto las Fuerzas Armadas de Ucrania daban una estimación de 43.000 bajas humanas entre los rusos.

La última cifra de soldados rusos muertos en el conflicto ofrecida de manera oficial por el Ministerio de Defensa se dio a conocer el pasado mes de marzo, cuando la guerra llevaba poco más de un mes: por aquel entonces, Moscú confirmó 1.351 bajas, una cifra que ya entonces estaba muy por debajo de las estimaciones de otros países. Según publicó entonces RadioFreeEurope el pasado mes de marzo, varios periódicos rusos habían sido obligados a retirar las cifras de bajas entre los soldados rusos, después de que un tribunal fallara a favor de prohibir la distribución de esta información, alegando que revelar el número de pérdidas durante una guerra u operación militar especial podría considerarse revelación de secretos y, por lo tanto, delito.

¿Y cuántos civiles han fallecido hasta ahora?

Hasta el 21 de agosto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) estima que a lo largo del conflicto han perdido la vida 5.587 civiles, mientras que otros 7.890 civiles habrían resultado heridos. Según estos datos, entre los fallecidos se encuentran 1.490 mujeres, 175 niños, 149 niñas y 38 niños y 1.574 adultos cuyo sexo no se ha podido identificar.

La mayor parte de las bajas civiles que se han registrado en Ucrania fueron provocadas por el uso de armas explosivas como bombardeos de artillería pesada, sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, misiles y ataques aéreos. Aunque estas son las cifras que manejan, el OHCHR considera que "las cifras reales son considerablemente más altas", ya que existen muchos retrasos a la hora de recibir información de algunos puntos geográficos, mientras que otros aún están en proceso de ser corroborados; esta situación afecta, por ejemplo, a regiones como Mariupol o Sievierodonetskk, donde las denuncias apuntan a numerosas víctimas civiles. Solo en el mes de agosto, los datos de la agencia apuntan a 207 muertos, entre ellos cuatro niños, y 634 heridos, entre ellos 30 menores de edad.

Cuántos civiles han tenido que abandonar sus hogares

Desde aquel 24 de febrero, cerca de un tercio de la población ucraniana se ha visto obligada a abandonar sus hogares; algunos lo han hecho fuera del país, muchos otros se han convertido en desplazados internos. Lo que para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés) es "la mayor crisis de desplazamientos humanos en el mundo" a día de hoy ha forzado a unos siete millones de personas a dejar sus casas, convirtiéndose en desplazados internos, y se estima que otros 13 millones de ucranianos se encuentran bloqueados en zonas afectadas de las que no pueden salir.

A estos se suman los más de 6,6 millones de desplazados fuera de Ucrania: según los datos de UNHCR, actualizados el pasado 17 de agosto, 6.657.918 ucranianos se encontraban bajo la consideración de refugiados en diferentes puntos de Europa, mientras que los registrados bajo protección temporal o en algún otro sistema de protección nacional en el continente europeo se reducían a poco más de 3,8 millones. Solo en España, según estos datos, existen unos 1340.000 ucranianos refugiados.

Otras cifras: material ruso destruido en combate

Los datos de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicados el 10 de agosto mostraban, además, parte del arsenal que Ucrania asegura haber destruido de Rusia.