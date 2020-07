China suspende las importaciones de gambas blancas congeladas de tres empresas ecuatorianas que operan en el país asiático tras encontrar restos de coronavirus en su empaquetado, según informó la Administración General de Aduanas.

Las pruebas de ácido nucleico realizadas a los empaquetados de gambas de Industrial Pesquera Santa Priscila, Empacreci y Edpacif dieron positivo y por tanto "existe el riesgo" de que transmitan el virus. El organismo pide además a las empresas ecuatorianas la "retirada inmediata" de sus gambas congeladas producidas después del 12 de marzo, y les exige que se las lleven de vuelta o las destruyan. Especifica eso sí que dieron positivo las pruebas realizadas a los envases exteriores, mientras que gambas y envases interiores dieron negativo.

A principios de junio se detectó un rebrote del virus en un mercado mayorista de Pekín que, según los expertos locales, tendría su origen en Europa, aunque todavía se desconoce cómo habría llegado hasta allí.

Hasta ahora ha trascendido que el virus se detectó en una tabla de cortar salmón pero, según los expertos, no hay pruebas de que los contagiados se infectaran por comer alimentos contaminados, incluyendo marisco. No obstante, el director del laboratorio de microbiología del Centro Nacional Chino para la Evaluación de Riesgos de Inocuidad Alimentaria, Li Fengqin, aseguró en junio que, aunque "el virus no venga de los alimentos, es posible que su empaquetado sí estuviera contaminado".