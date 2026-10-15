El chavismo insiste en que Nicolás Maduro y Cilia Flores están "secuestrados" en EEUU

Fotografía de un dibujo donde aparece Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y sus abogados ante un tribunal federal en Nueva York (EE.UU.)

Los detalles Ni la mandataria encargada Delcy Rodríguez ni su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, así como otras figuras importantes del PSUV como el ministro de Interior, Diosdado Cabello, se han pronunciado sobre la audiencia de hoy contra Maduro y Flores.

El chavismo ha reafirmado que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, están "secuestrados" en Estados Unidos, donde enfrentan cargos de conspiración para cometer torturas. Freddy Bernal, gobernador de Táchira, ha exigido su "libertad absoluta", coincidiendo con el cumpleaños 70 de Flores. Por su parte, Iris Varela ha criticado la fecha de la audiencia como una "jugada miserable". Ni Delcy Rodríguez ni Jorge Rodríguez se han pronunciado sobre el asunto. Maduro y Flores se han declarado no culpables ante un juez de Nueva York, rechazando las acusaciones de liderar un "sistema de represión" que incluía torturas.

El chavismo ha reafirmado este jueves que el presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, la exdiputada Cilia Flores, están "secuestrados" en Estados Unidos, donde permanecen detenidos y han defendido este jueves su inocencia frente al nuevo cargo de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía la semana pasada.

"El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desde cualquier rincón, reafirma las banderas de la libertad absoluta para Cilia Flores (...), que junto con el presidente Nicolás Maduro están secuestrados en los Estados Unidos", ha asegurado el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal.

Bernal se ha pronunciado por el PSUV en un audio publicado en su cuenta de Instagram, en el que además exigió la "libertad absoluta" de Flores a propósito de su cumpleaños número 70. "Cilia Flores, secuestrada vilmente el 3 de enero por una potencia imperial violando todas las reglas del derecho internacional", ha añadido el gobernador en referencia al día en que Estados Unidos capturó a ambos en Caracas durante una operación militar.

Por su parte, la diputada chavista Iris Varela ha aseverado que Estados Unidos ha escogido este jueves como fecha para realizar una audiencia por el cumpleaños de Flores. "No es casual, es una jugada miserable y propia de quien se siente por encima de todo orden social, judicial, político, económico o militar. Es una grotesca actuación de quien no tiene escrúpulos y está señalado de los crímenes más aberrantes", ha escrito Varela en la red social X.

Ni la presidenta encargada Delcy Rodríguez ni su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, así como otras figuras importantes del PSUV como el ministro de Interior, Diosdado Cabello, se han pronunciado sobre la audiencia de hoy contra Maduro y Flores.

Maduro y Flores se declaran no culpables

Nicolás Maduro y Cilia Flores se han declarado no culpables de los nuevos cargos presentados en su contra por la Fiscalía estadounidense, que recientemente los acusó de liderar un "sistema de represión", incluyendo la tortura, durante su comparecencia este jueves ante un juez de Nueva York.

El mandatario ha atendido a la lectura de cargos que ha considerado "una suma de alegaciones ya presentadas anteriormente de falsas acusaciones", lo cual ha sido visto por el juez del Distrito Sur de Nueva York Alvin Hellerstein como una declaración de inocencia.

Mientras, su esposa se ha declarado "completamente inocente" de los cargos leídos también en su contra. "Soy completamente inocente, no soy culpable", ha señalado ante la corte, según Bloomberg.

La Fiscalía de EEUU imputó recientemente al mandatario venezolano y la primera dama por liderar un "sistema de represión" que incluía detenciones arbitrarias y torturas contra la oposición política y ciudadanos estadounidenses.

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