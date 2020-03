El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado con dureza las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la expansión del coronavirus, que ha dejado más de 3.000 casos en España. Una crisis sanitaria que ha provocado, a su vez, el desplome de las Bolsas mundiales.

"Yo creo que los mercados están descontando ya una recesión en Europa y, en particular, en España. He hecho cierto hincapié en las dificultades que tiene la economía nacional, ya que no se ha preparado ante estas contingencias y nos ha pillado en un momento en el que, desde que gobierna la izquierda, ni se ha reducido el déficit ni la deuda pública", ha explicado.

En este sentido, el 'popular' ha destacado que la situación actual es "muy preocupante" y que, por ello, su partido reclama un "plan de reactivación". "Necesitamos un plan de choque de la economía más allá de 'parches' o 'vendas' que no van a limpiar la herida", ha afirmado.

Se trata de una "herida", ha apuntado, "que viene de atrás, porque España ha perdido flexibilidad y competitividad, pero ahora mismo el shock que se está viendo ya en los mercados nos puede afectar de forma gravísima".

En esta línea, Casado ha criticado los "plantamientos de incrementos de impuestos" del Gobierno: "Lo que hacen es lastrar la competitividad y la flexibilidad laboral".

Por otro lado, en relación a la suspensión de las precampañas electorales en Galicia y País Vasco, el líder del PP ha señalado que "coincide" con Núñez Feijóo e Iturgáiz en que "la prioridad es la salud pública y evitar los contagios". Una postura que mantiene, también, en relación a una posible suspensión de las elecciones.