La Casa Blanca lanza una aplicación que "te mantiene conectado con Trump": notifica las últimas noticias e intervenciones del presidente

Los detalles La app, llamada 'The White House', está disponible para descarga gratuita en las tiendas virtuales de Apple y Google. "Recibe alertas en tiempo real sobre acontecimientos clave, acciones ejecutivas y prioridades nacionales", señala la descripción del programa.

Donald Trump ha lanzado una aplicación móvil llamada 'The White House', disponible de forma gratuita en Apple y Google. La app permite a los usuarios seguir noticias e intervenciones del presidente de Estados Unidos, recibir alertas de última hora y acceder a comunicados, iniciativas políticas y retransmisiones en directo. Incluye apartados como 'priorities', que destaca objetivos como impulsar la economía y la seguridad pública, y 'affordability', que muestra precios de productos básicos. También ofrece una calculadora de propinas y destaca inversiones extranjeras. La aplicación busca conectar a los ciudadanos con la Administración de Trump de manera directa y novedosa.

Donald Trump ha vuelto a sorprender y esta vez lo ha hecho en forma de aplicación. La Casa Blanca ha lanzado este viernes una app para teléfonos móviles que permite a los usuarios seguir todas las noticias e intervenciones públicas del presidente de Estados Unidos.

La aplicación, llamada 'The White House' (La Casa Blanca), está disponible para descarga gratuita en las tiendas virtuales de Apple y Google. "La aplicación móvil oficial de la Casa Blanca te mantiene conectado con el presidente Donald J. Trump y su Administración como nunca antes. Recibe alertas de noticias de última hora en tiempo real directamente desde la Casa Blanca sobre acontecimientos clave, acciones ejecutivas y prioridades nacionales", señala la descripción del programa.

La Casa Blanca también difundió un vídeo promocional en el que bromea con que ha habido "muchos lanzamientos últimamente", en alusión a los bombardeos estadounidenses en Irán, pero pide a los usuarios "relajarse", ya que este nuevo lanzamiento corresponde a una aplicación.

Por su parte, el Gobierno del republicano ha redoblado su presencia en redes, con decenas de cuentas afiliadas en la red X, el lanzamiento de un perfil en TikTok y el uso de Truth Social, la plataforma creada por el propio mandatario.

Asimismo, ha modificado el tono respecto a Administraciones anteriores mediante el uso de memes generados con inteligencia artificial (IA) para burlarse o insultar a rivales políticos y personas inmigrantes.

¿Cómo funciona 'The White House'?

'The White House' permite activar las notificaciones de la última hora del Gobierno republicano, así como de sus últimos comunicados, iniciativas políticas, nuevas publicaciones en redes sociales e incluso retransmisiones en directo. Asimismo, tiene un buscador personalizado donde encontrar tanto artículos como imágenes.

En el primer apartado,llamado 'priorities', la app muestra algunos de los objetivos del líder estadounidense, como impulsar la economía mediante recortes de impuestos, la innovación en inteligencia artificial para liderar el mundo o el compromiso del presidente con la seguridad pública y el apoyo a las fuerzas del orden para reducir la criminalidad en el país.

Eso sí, para leer más sobre cada uno de ellos, se envía al usuario a la página web oficial para registrarse con un correo electrónico. En otro de los apartados, llamado 'affordability' (asequibilidad), aparecen los precios de diferentes productos del día a día, como huevos, leche, pan, patatas o mantequilla y, aparte, el panorama general de los tipos de interés.

La nueva app de la Casa Blanca muestra los precios de algunos productos esenciales en EEUU.

En la misma pestaña, la aplicación ofrece una calculadora de propinas libres de impuestos y horas extras. En el apartado 'investment boom', (auge de las inversiones), Trump enseña los anuncios más importantes en cuanto a inversión, como el dinero que destina Qatar en tecnología o Emiratos Árabes Unidos.

La aplicación presta especial atención a la salud de los estadounidenses. "Aprende cómo el presidente Trump está haciendo que los medicamentos recetados sean asequibles para todos los estadounidenses", muestra otro de sus apartados, que te lleva a una página en la que explica que "se está cobrando de más a EEUU por los medicamentos, los mismos fármacos que en otros países cuesta un 1000% menos".

Asimismo, 'The White House' impulsa las 'Trump accounts' que pretenden impulsar el "sueño americano" construyendo "seguridad financiera a largo plazo para millones de niños creando cuentas de inversión con ventajas fiscales para ciudadanos estadounidenses menos de 18 años. Finalmente, en la pestaña 'border' (frontera en castellano), muestra el número de "personas ilegales e indocumentadas liberadas en los últimos 10 meses", donde aparece un marcador a 0.

En la parte de abajo de la app, se encuentra la 'home' de la plataforma, donde puede encontrarse todo lo mencionado, otro apartado lamado 'news', donde aparecen las últimas noticias de la Casa Blanca, 'live, donde se pueden ver retransmisiones en directo o 'social', lugar en el que observar las últimas publicaciones de las redes sociales del Gobierno republicano. De hecho, en este apartado se puede incluso enviar un mensaje a la mismísima residencia de Trump, una forma en la que el magnate intenta adentrarse más, a su manera, en la sociedad.

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