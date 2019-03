El cardenal español Santos Abril se cuela entre los candidatos a ser papa

Contra todo pronóstico se podría haber colado en las primeras votaciones un nombre español. Es al menos lo que asegura el diario italiano 'La Stampa'. El elegido, el cardenal Santos Abril, fue el encargado de enseñar español a Juan Pablo II. Un diplomático que ha desarrollado toda su carrera en el Vaticano. Ahora su nombre suena junto con Angelo Scola y Timothy Dolan.

Dolan, el cardenal de Nueva York, ha dado a la prensa un gran titular. En una carta enviada a los sacerdotes de su diócesis es rotundo: apuesta por un nuevo sucesor de San Pedro el jueves por la tarde y la misa de inauguración para el martes 19. A Dolan le gusta la información y las nuevas tecnologías. Incluso, dos horas antes del encierro afirmaba en su cuenta de Twitter personal que tras la elección volvería a su diócesis. Parece que no se ve portando en su mano el nuevo 'anillo del pescador'.

Unos no se ven, y a otros la familia se lo tiene casi prohibido. La madre del cardenal austriaco Shönborn no quiere que su hijo sea papa. En una entrevista reconoce que no le gustaría ver a su hijo convertido en papa. Piensa que, aunque es un honor, su hijo no está preparado para soportar las infamias del Vaticano.