Canadá no quiere ser EEUU: los canadienses, entre la incredulidad y el rechazo ante las pretensiones imperialistas de Trump

Nadie sabe si está de broma o no

Nadie sabe si lo dice en serio... o si no. Nadie sabe si está bromeando... o si no. Pero sí, lo ha dicho. Donald Trump lo ha dicho. Ha dicho que quiere anexionarse Canadá. Ha mostrado, incluso, un mapa con el país al norte de EEUU como uno de los estados de la nación de la que es presidente electo. Sí, porque el republicano, en sus planes expansionistas, no solo tiene en su cabeza a Groenlandia sino también a sus vecinos del norte.

Así ha sido, antes incluso de que haya tomado posesión del cargo para volver a ocupar la Casa Blanca. Con su hijo en Groenlandia, llevando ya la bandera de EEUU, en Canadá ya no saben cómo tomarse alguna de las frases de Donald Trump.

De un Trump que ya ha bromeado en alguna ocasión que otra con Justin Trudeau, actual primer ministro en funciones de Canadá, sobre la opción de que su país y EEUU fueran uno. Una idea que, por cierto, no agrada precisamente a los canadienses.

Mofas continuas en la ficción

Porque no son pocas las ocasiones en las que la ficción estadounidense se ha mofado de Canadá. De su acento. De sus productos. De sus cultura... Que les insultan por la simple razón de porque sí. Es lo que se ve en la serie de 'Cómo conocí a vuestra madre', con un Barney Stinson que de forma habitual se mete con Robin por el mero hecho de ser canadiense. Y sí, también pasó algo similar con la película de South Park.

"No sabes si está troleando... o si habla en serio. Parece que en privado le ha hecho esta broma a Trudeau en repetidas ocasiones", cuenta Roger Senserrich, escritor y analista en '4freedoms'.

El motivo, para Senserrich, es claro: Es un promotor inmobiliario. Ve un terrenito atractivo y medio vacío... Quiere que Canadá forme parte de EEUU porque si el país es más grande y tiene más habitantes es una victoria".

"Canadá es bastante más progresista que EEUU"

"Es tu principal aliado, el país más cercano. Alguien que ha luchado a tu lado en muchas guerras... y es bastante más progresista que EEUU. Eso garantizaría que la presidencia quedase en manos de los demócratas", ha dicho Senserrich.