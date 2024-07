Minutos después de los disparos a Trump, cientos de bulos interesados llenaron las redes sociales. La gran mayoría descabellados. Los periodistas de Newtral.es han ido desmintiendo la gran mayoría de fake-news que giraban en torno al intento de magnicidio. Ni Obama ni Hilary Clinton orquestaron el atentado. Tampoco el autor de los disparos era un activista antifascista.

Bulos, y mucha fantasía para contar un relato falso sobre el intento de magnicidio de Donald Trump. Las redes sociales eran un hervidero de mentiras. La principal, los datos del francotirador. En X los usuarios aseguraban que se llamaba Marco y que era antifascista. Poco después las autoridades confirmaban la identidad del tirador.

Aunque no fue el único bulo. En un tuit se aseguraba que Donald Trump llevaba un chaleco antibalas debido a que una de las imágenes se ve lo que parece un agujero en su americana. Y no, no se trata de un agujero de bala, de hecho no se ha informado de ningún proyectil que haya impactado en el torso del expresidente.

Solo hace falta abrir el plano para darse cuenta de la manipulación. En realidad es la arruga de una de los miembros de seguridad que posteriormente evacuaron a un Trump con sangre en el rostro y la oreja.

Además, otra de las teorías conspiranoicas es que se ha intentado acusar a figuras demócratas como el expresidente Obama, a la exsecretaria de estado Hilary Clinton, o incluso a Joe Biden el intento de asesinato. Fue tal la gravedad que el jefe de seguridad del candidato demócrata para las elecciones de Estados Unidos tuvo que intervenir para frenar uno de los bulos que le señalaban a él directamente: "Es rotundamente falso".