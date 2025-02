Brooks recibió una brutal paliza antes de morir asfixiado: lo que revela la autopsia de una nueva barbaridad policial

Robert Brooks, un preso afroamericano, murió tras sufrir una brutal paliza por parte de unos agentes penitenciarios de Nueva York. Un nuevo caso de brutalidad policial en Estados Unidos cuyas imágenes han salido a la luz.

Aunque los agentes apagaron sus cámaras corporales, el dispositivo, por seguridad, sigue grabando 30 minutos. En ellas se puede ver cómo un funcionario de prisiones le mete a la fuerza un pañuelo en la boca. No quiere que Robert Brooks grite y alerte de la brutal paliza que van a pegarle.

Lo golpean, lo cogen por el cuello y lo zarandean como si fuese un saco. Durante la agresión, uno de los agentes se hace daño en la mano, pero nada parece frenarle y hunde la pierna con fuerza en el abdomen del preso. Momento que otro de ellos aprovecha para propinarle más puñetazos en la cara.

"Si hubiese sabido lo que pasaba en prisión, hubiese gestionado la encarcelación de mi hijo diferente. Quizá hubiese hecho una visita más", ha confesado el padre de la víctima, Robert Ricks.

Brooks, condenado a 12 años por agresión en primer grado, acababa de ser trasladado a esta prisión de Nueva York, donde tenía que pasar una revisión médica. Sin embargo, ante la impasividad del resto de funcionarios de la sala, e incluso de la risa de estos jóvenes que parecen disfrutar del macabro espectáculo, acaban quitándole la vida.

"Mi padre era muy protector, así que aunque no se sintiese seguro, no me lo hubiese contado porque sabía cuánto me preocupaba por él", ha señalado Robert Brooks Jr, hijo de la víctima.

Ahora, la autopsia no deja lugar a dudas. Robert Brooks murió ahogado por la compresión que sufrió en el cuello y las múltiples lesiones por fuerza contundente. Una violencia extrema que la familia de la víctima espera que no quede impune.