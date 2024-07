El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que no va a renunciar como candidato demócrata a las próximas elecciones de Estados Unidos tras las informaciones que apuntan que podría abandonar su carrera hacia la Casa Blanca.

"No me voy. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar", ha comentado Biden este miércoles. Así lo ha asegurado el demócrata tras la información de 'The New York Times', en la que anunciaba que Biden habría mantenido una conversación con un aliado muy cercano en la que ha reconocido que puede no ser capaz de salvar su candidatura si no logra convencer a los votantes en los próximos días de que está preparado para mantenerse en el cargo durante los próximos cuatro años.

Según el citado medio, Biden todavía se ve en la pelea por ser reelegido, poniendo su vista en tres citas clave: una entrevista en la cadena 'ABC' y dos mítines de campaña en Pensilvania y Wisconsin. Esta persona del círculo de confianza de Biden ha asegurado lo siguiente: "Él sabe que si hay dos eventos más como el debate, estaremos en un lugar diferente".

Esta conversación es el primer indicio de que Biden estaría considerando dar marcha atrás a su candidatura después de las críticas recibidas tras su actuación en el debate contra Donald Trump. Un importante asesor de Biden ha confesado que el presidente estadounidense es "muy consciente del desafío al que se enfrenta".