Siguen llegando imágenes de la devastación en Gaza. Unas fotografías del antes y el después tomadas vía satélite que coinciden con las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Biden promete un gran paquete de ayudas para "reconstruir Gaza", reitera su compromiso con Israel y mantiene su apoyo a la solución de dos estados. Dice Biden que hasta que los países de la región no reconozcan el derecho de Israel a existir no habrá paz.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver el antes y el después de los bombardeos israelíes en Gaza. Son imágenes captadas por el satélite en que que se ven como hay edificios enteros que directamente se han convertido en un solar.

A pesar de la destrucción, Biden insiste en que "no hay ningún cambio" respecto a su postura con Israel. "Todavía necesitamos una solución de dos estados", ha aseverado Biden, para añadir que "hasta que la región (Oriente Próximo) no diga que reconoce el derecho de Israel a existir como Estado judío independiente, no habrá paz".

Así, el mandatario ha respondido a los demócratas que le han instado a ser más confrontativo con el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El mandatario estadounidense ha aseverado también que espera que se mantenga el alto el fuego, que celebró previamente este jueves cuando Israel y Hamás confirmaron el acuerdo que se forjó con la mediación de Egipto.

Recreación en 3D de la destrucción

Al Rojo Vivo ha recreado en una impactante proyección en realidad virtual la desolación de las calles de Gaza tras once días de escalada bélica con Israel. Avenidas derruidas en las que los habitantes palestinos no tienen más remedio que convivir con los proyectiles que llegan del otro lado del muro.

Se trata de un territorio de apenas 300 kilómetros cuadrados de fronteras infranqueables que limitan al oeste con el Mar Mediterráneo, con Egipto al sur y con Israel al norte y al oeste.

La Franja ocupa, aproximadamente, poco más que la mitad de la ciudad de Madrid, por lo que recorrerla entera puede llevar apenas una hora y media en coche. Sin embargo, tiene una de las densidades de población más altas de todo el mundo.