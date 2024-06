Una discusión en Seattle (Estados Unidos) sobre el precio de un café terminó en un altercado violento. Emma Lee, una barista de 23 años, rompió el parabrisas de un cliente con un martillo después de que este le arrojara café.

Emma Lee es propietaria de la cafetería 'A Taste of Heaven Espresso', ubicada en el sur de Seattle. Según informó The New York Post, la confrontación comenzó cuando un cliente, cuya identidad no ha sido revelada, cuestionó el precio de su pedido, que consistía en un café de 946 ml y un agua de 710 ml, con un total de USD 22. Molesto por el costo, el cliente arrojó ambas bebidas a Lee, quien en ese momento se encontraba atendiendo en su puesto.

La situación fue capturada por las cámaras de vigilancia de la cafetería y posteriormente el video fue compartido en la cuenta de Instagram de Lee. En el video se puede ver cómo el cliente, después de arrojar las bebidas, regresa a su vehículo mientras Lee saca un martillo y golpea el parabrisas del coche.

Lee defendió sus acciones afirmando que actuó en defensa propia y que tenía derecho a proteger su propiedad. También señaló que la agresión del cliente no fue un incidente aislado, ya que el hombre había mostrado comportamientos agresivos anteriormente. La policía local está investigando el incidente para determinar las acciones legales correspondientes.