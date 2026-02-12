Bangladés vive sus primeras elecciones libres en casi 20 años mientras una bomba en un centro de votación deja tres heridos

Los detalles Mientras el país sudasiático abría las urnas de las que son sus primeras elecciones libres en 20 años, tres personas resultaban heridas tras la explosión de una bomba casera en un centro de votación de Bangladés.

Bangladés celebra sus primeras elecciones libres en casi 20 años, con más de 2.000 candidatos compitiendo y una participación masiva de votantes, la mitad menores de 35 años. La jornada electoral, que incluye elecciones parlamentarias y un referéndum, busca cerrar un periodo de 15 años de gobierno autocrático. Un incidente aislado se registró en Gopalganj, donde una bomba casera hirió levemente a tres personas, sin afectar el proceso electoral. El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) es el favorito, mientras que la Liga Awami de Sheikh Hasina está inhabilitada. Las elecciones, supervisadas por el gobierno interino de Muhammad Yunus, son observadas internacionalmente debido a temores de violencia.

Bangladés vive este jueves sus primeras elecciones libres en casi 20 años, en las que compiten partidos tradicionalistas con un grupo abundante de nuevas fuerzas políticas. Cabe destacar que en este país sudasiático, al este de la India, aún en construcción, casi la mitad de los votantes son menores de 35 años.

Durante esta jornada, sin embargo, tres personas resultaron heridas tras la explosión de una bomba casera en un centro de votación de Bangladés, en el distrito de Gopalganj, bastión histórico de la ex primera ministra Sheikh Hasina. Es el primer ataque confirmado de la jornada electoral.

"Unos asaltantes lanzaron una bomba casera desde el exterior del centro de votación, dejando heridos levemente a dos miembros de Ansar (personal de seguridad paramilitar) y a una votante", confirmó a EFE el superintendente de Policía de Gopalganj.

El ataque ocurrió en la escuela internacional Reshma, cuando los asaltantes arrojaron el explosivo "desde el lado opuesto de un canal y huyeron corriendo", explicó el oficial, quien aseguró que el incidente "no tuvo impacto en la votación", que continuó con normalidad tras reforzarse la seguridad.

Pese al incidente, las autoridades confirmaron que los heridos se encuentran fuera de peligro y recibieron atención primaria en el lugar. "Todos están bien y (los agentes) ya están de vuelta en sus puestos de servicio", añadió Habibullah a EFE.

El distrito de Gopalganj, situado en el sur del país, es considerado el feudo político tradicional de la Liga Awami y lugar de nacimiento de Hasina. La zona cuenta con un despliegue de seguridad especial ante el temor de sabotajes por parte de los leales al partido, que fue proscrito tras la huida de la exmandataria en agosto de 2024. Este ha sido el único incidente de seguridad destacado en el arranque de una jornada electoral blindada por casi un millón de efectivos, en la que Bangladés busca pasar página a 15 años de gobierno autocrático con unas elecciones generales y un referendo vinculante.

Elecciones históricas

Este jueves Bangladés acude a las urnas en una doble jornada de elecciones parlamentarias y referéndum constitucional donde más de 2.000 candidatos compiten por definir el nuevo rumbo democrático del país tras el levantamiento de 2024.

Los centros de votación abrieron a las 7:30 hora local (1:30 GMT) y permanecerán abiertos hasta las 16:30 horas (10:30 GMT), con millones de votantes formando largas colas. Según datos oficiales de la Comisión Electoral de Bangladés (BEC, en inglés), más de 127 millones de personas están registradas para votar y un total de 2.028 candidatos compiten en estos comicios.

Estos comicios suponen la primera votación nacional desde el inicio de la transición política desencadenada tras las protestas de agosto de 2024, que dejaron más de 1.400 muertos según la ONU y culminaron con la destitución de la entonces primera ministra Sheikh Hasina, ahora condenada a muerte.

El Gobierno interino del Nobel de la Paz Muhammad Yunus, que asumió el poder tras el levantamiento con el compromiso de restaurar la estabilidad institucional y la credibilidad del sistema electoral, supervisa las elecciones que serán su despedida del poder.

El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), considerado como principal favorito, compite en la mayoría de las circunscripciones y se enfrenta a una alianza de 11 partidos encabezada por el islamista Jamaat-e-Islami, que integra al Partido Nacional Ciudadano (NCP), creado por los jóvenes que lideraron las protestas contra Hasina.

Los comicios se celebran sin la participación de la Liga Awami, la formación de Hasina, históricamente dominante en la política bangladesí, actualmente inhabilitada tras decisiones adoptadas durante el mandato de Yunus. Las elecciones son seguidas de cerca por la comunidad internacional, con cerca de 400 observadores electorales, incluidos representantes de la Unión Europea (UE), además de 197 periodistas extranjeros desplazados al país, en medio de temores a posibles episodios de violencia o intentos de boicot.

"No habrá elecciones montadas en este país. Debemos olvidar la historia de la toma de centros y la captura de urnas", declaró el comisionado jefe electoral, AMM Nasir Uddin, tras votar en Daca. El recuento de votos comenzará tras el cierre de los centros y se espera que los primeros resultados se conozcan a partir de la primera hora del viernes.

