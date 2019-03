La autopsia de Michael Brown revela que recibió seis disparos

Seis disparos, dos de ellos en la cabeza, acabaron con la vida del joven afroamericano Michael Brown, cuya muerte ha desatado disturbios en la población estadounidense de Fersugon (Missouri), según la autopsia privada, informa The New York Times. Al parecer los disparos no fueron realizados a corta distancia, pero todavía falta por determinar con certeza la distancia y las circunstancias de su muerte.

Publicidad