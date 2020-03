El aislamiento por coronavirus ha convertido Igualada en una ciudad fantasma. Sus casi 40.000 habitantes se mantienen confinados en sus casas y apenas se puede ver algún viandante, a pesar de que no se ha decretado el cierre de restaurantes y locales.

Según afirmaba uno de sus habitantes a laSexta "los barrenderos barren por barrer, porque no hay nada por las calles". Otro ciudadano, concretamente el dueño de un restaurante de la localidad, lo describía como "un pueblo fantasma": "No pasea nadie, todo cerrado, todo vacío".

La localidad catalana ha sido totalmente aislada ante la amenaza de propagación del coronavirus. En la ciudad barcelonesa se detectó un brote de coronavirus el pasado miércoles que ya contabiliza al menos 58 contagios de los 319 de los que hay registrados en Cataluña, es decir, un 20% del total.

Desde las 21:00 horas del pasado jueves, la localidad comenzó a ser perimetrada por efectivos de los Mossos d'Esqueadra. En cada una de lasas entradas los agentes se dedican a controlar, uno a uno, los vehículos que intentan acceder o salir de la localidad, obligando a retroceder a aquellos que buscan salir de la zona aislada, que también comprende otras tres localidades: Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Cami y Odena.

Solo tienen permitida la entrada vehículos de emergencias y personas que tenían una cita previa para acudir al hospital que, ahora, está absolutamente colapsado.

La medida ha precipitado que las principales calles comerciales están vacías y algunos negocios avisen mediante carteles en sus puertas: "Cerramos por coronavirus". Sin embargo, los supermercados no tienen más colas de lo esperado porque no hay ningún tipo de desabastecimiento, algo que sí se puede ver en los estancos: "La gente está loca porque los estancos están desabastecidos y la gente está yendo en tropa a comprar tabaco", ha espetado una de las vecinas.

Lydia Gallego, una de sus habitantes, ha explicado en Al Rojo Vivo cómo están viviendo la situación. Aunque "no hay histeria", ha dicho, "por la calle hay un 60-70% menos de gente": "En las terrazas sí que he visto gente, pero no como otros días y el hospital de Igualada está desbordado".

En este sentido, el propio alcalde de la localidad ha reclamado a la Generalitat que envíe más médicos y personal de enfermería.

Las autoridades han confinado a 70.000 vecinos de Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Cami, y Odena (Conca de Odena) hasta nueva orden. Es la primera zona aislada por coronavirus y se ha confinado gracias al operativo 'Oris', formado por más de un centenar de agentes de Mossos que controlan los accesos a los municipios barceloneses.