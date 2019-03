Políticamente incorrecto, amante de Twitter y centro de la polémica: así es Donald Trump junior, calcado a su padre

A diferencia de su hermana Ivanka, no era el centro de los flashes... hasta ahora. 'The New York Times' ha publicado que se reunió con una abogada vinculada al gobierno ruso que le ofreció información sobre su enemiga electoral, Hillary Clinton. De pelo engominado, risa perfecta e imagen impoluta, Donald Trump Junior es el primogénito del presidente de EEUU.

Y claro, de tal palo, tal astilla. Odia a la prensa y adora lo políticamente incorrecto. Llegó a comparar a los refugiados sirios con caramelos... y sí, Twitter también es su mejor altavoz. Pero si hay algo que venera por encima de todo es a su padre. "En negocios fui entrenado por mi padre para hacer las inversiones más difíciles", aseguró en el pasado.

Ahora, con 39 años, gestiona, mano a mano con su hermano Eric, el imperio Trump. Esto es, más de 400 empresas y una fortuna de 3.700 millones de dólares. Pero también tiene ambición política: aspira a ser alcalde de Nueva York. En esa ciudad la familia tiene su jaula de oro: la Torre Trump.

Allí se reunió, en plena campaña electoral, con una abogada rusa, con el objetivo de obtener información perjudicial sobre Hillary Clinton. 'The New York Times' desvela ahora que cuando lo hizo, acompañado de su cuñado, sabía que esa información provenía del mismísimo Kremlin.