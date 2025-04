Amy Isabel, la primera bebé en Reino Unido nacida gracias al útero trasplantado de su tía

Hay personas que hacen historia incluso antes de aprender a hablar. Es el caso de Amy Isabel Davidson, una bebe británica que ya lleva en su historia una hazaña médica, un acto de amor entre hermanas y un símbolo de esperanza para miles de mujeres. Amy nació gracias a un trasplante de útero: su madre, Grace Davidson, de 36 años, recibió el órgano de su propia hermana Amy, en lo que fue el primer trasplante de este tipo realizado con éxito en Reino Unido.

"Es el mejor regalo que podríamos haber recibido", ha confesado Grace, emocionada, al presentar a su hija, que nació en febrero. Fruto del amor, pero también de la ciencia. La bebé lleva por nombre Amy, en honor a su tía, de 42 años, quien no dudó en ofrecerle su útero cuando supo que Grace no podría tener hijos.

A Grace le diagnosticaron el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) a los 19 años. Una rara condición que provoca la ausencia o subdesarrollo del útero. "Sentí una enorme tristeza por mí", recuerda. "Siempre supe que quería ser madre. Nunca lo dudé. Así que fue devastador".

Pero no se rindió. Su especialista le habló entonces de una posibilidad que sonaba a ciencia ficción: el trasplante de útero. Estaba aún en fase de investigación, pero había esperanza.

"Cuando me plantearon que preguntara a un familiar si estaría dispuesto, supe que era mucho pedir", reconoce Grace en una entrevista en 'The Times and The Sunday Times'. Y entonces apareció su hermana Amy.

Madre de dos niñas y con su familia ya formada, Amy no lo dudó cuando supo que podía ayudar. "Grace siempre había sido la más maternal de las hermanos", cuenta en la entrevista. "Me parecía tremendamente injusto que ella estuviera luchando así mientras yo lo había tenido increíblemente fácil. No tuve ninguna duda de que quería estar para ella".

La operación estaba originalmente programada para finales de 2019, pero se retrasó primero por complicaciones y después por la pandemia de Covid-19.

Finalmente, en febrero de 2023, un equipo de más de 30 médicos tardó alrededor de 17 horas en extraer el útero de Amy y trasplantarlo a Grace. Dos años después, la ciencia —y el amor de una hermana— se materializaron en un milagro: Grace sostenía en brazos a su hija.

Detrás del milagro científico está el profesor Richard Smith, cirujano ginecológico del Imperial College Healthcare, que lleva más de dos décadas investigando esta técnica pionera. "Veinticinco años después de comenzar esta investigación, finalmente tenemos un bebé", cuenta orgulloso y emocionado ante las cámaras de The Times.

Además, resalta que esto es un hito que dará esperanza a muchas de las 15.000 mujeres del Reino Unido en edad fértil que no tienen un útero funcional, de las cuales alrededor de 5.000 nacieron sin útero.

El trasplante de útero, una esperanza real

El primer bebé nacido gracias a un trasplante de útero llegó al mundo en Suecia en 2014. Desde entonces, se han realizado alrededor de 135 intervenciones similares en más de una docena de países, incluidos Estados Unidos, China, Francia, Alemania, India y Turquía, con un balance de aproximadamente 65 nacimientos.

Ese primer hito médico tuvo lugar en el Hospital Universitario Sahlgrenska, de la Universidad de Gotemburgo, y marcó un antes y un después en la medicina reproductiva.

En España, el primer trasplante de útero se llevó a cabo en octubre de 2020, y tres años más tarde, en marzo de 2023, nació Jesús: el primer bebé español nacido tras este procedimiento.