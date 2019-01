Alejandro Sanz entrevista a Juan Guaidó y le presta el apoyo de "una gran comunidad de artistas" a Venezuela

Alejandro Sanz ha entrevistado al presidente interino de Venezuela, Juan Guadió, a través de un directo de Instagram y le ha prestado el "apoyo de una gran comunidad de artistas".

"Quiero que sepas que me han contactado todos mis compañeros como Miguel Bosé, Luis Fonsi, Juanes y muchos más con los que no he podido hablar. Todos estamos para apoyar la entrada de la ayuda humanitaria al país", le ha comunicado.

Por su parte, Guaidó no ha dudado en agradecerle su apoyo: "Me siento muy bien, muy enfocado en la tarea que tenemos todos los venezolanos, todo el apoyo que hemos recibido a nivel mundial, el reconocimiento de tanta gente como tú que nos estas prestando esta plataforma para poder comunicar y llegar mucho más allá en el mensaje por la democracia, paz y ayuda humanitaria".