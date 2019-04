Al menos ocho personas heridas tras la entrada en el parlamento de Macedonia de un numeroso grupo de manifestantes

Al menos ocho heridos tras la ocupación del Parlamento de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM), por parte de miles de manifestantes, algunos de los cuales agredieron a varios diputados de la oposición, entre ellos al líder del partido socialdemócrata (SDSM), Zoran Zaev.

Finalmente la policía entró con equipos antidisturbios, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, varias horas después, para desalojar el edificio y evacuar a los diputados atrapados. Los manifestantes entraron en la Cámara tras conocerse que el SDSM, junto con los tres partidos albaneses con representación parlamentaria, habían elegido a un nuevo presidente del Parlamento tras el fin de la sesión reglamentaria.

Tanto los socialdemócratas como la Unión Democrática para la Integración (DUI) y la Alianza para los Albaneses (BESA) anunciaron el nombramiento de Talat Xhaferi como nuevo presidente de la cámara. El partido en el Gobierno en funciones, el conservador VMRO-DPMNE, liderado por el exprimer ministro Nikola Gruevski, calificó esta elección de "golpe de estado" porque la sesión parlamentaria había terminado y porque desde las elecciones de diciembre no se ha podido constituir un Gobierno.

No obstante el propio Gruesvki aseveró que "la violencia no es la solución" y llamó a un cese de la tensión. "Los ciudadanos no deben aceptar las provocaciones de los socialdemócratas y de aquellos que quieren sumir al país en una crisis más profunda", afirmó Gruesvki, que dijo que su partido se opondrá a través de mecanismos "legales, políticos y democráticos".

El presidente del país, Gjorge Ivanov hizo un llamamiento a la "calma y la no violencia", aunque incidió en que "todas las instituciones deben respetar la ley y la Constitución. Hoy en el Parlamento las leyes no se han respetado".

Ivanov convocó a los partidos a reunirse con él para tratar de solucionar la crisis política que vive en país. Desde hace casi dos meses Ivanov se niega a dar un mandato a los socialdemócratas y a los principales partidos de la minoría albanesa, a pesar de que los vencedores de las elecciones, los conservadores, fueron incapaces de forjar una coalición.