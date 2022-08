En el caso de verse atrapado en una tormenta excepcional como la de ayer en La Bisbal d'Empordá, hay que tomar una serie de precauciones. Si nos pilla en el coche lo primero es parar, con cuidado, en un lugar seguro y hacernos ver con las luces, pero no salir a poner los triángulos. También se puede colocar el parasol para frenar la caída de los cristales en caso de una rotura de la luna y pasarnos al asiento trasero del vehículo.

En caso de que estemos en la calle, lo primero es buscar refugio. No vale cualquier cosa. Rubén del Campo, portavoz de AEMET recomienda "nunca ponerse debajo de un árbol o zonas susceptibles de que puedan caer ramas o incluso rayos". Tampoco las marquesinas u otros elementos de cristal o similar son lo más seguro y ojo con los parkings subterráneos, pues como indica Inma Solé, portavoz de Protección Civil de la Generalitat, "no vamos a tener el riesgo de los golpes de la piedra, pero vamos a tener el riesgo de que pueda inundarse de agua y no podamos salir".

En casa, el lugar más seguro, también hay que protegerse. Los toldos y parasoles deben estar cerrados para evitar mayores accidentes, pero hay que hacerlo antes, no durante la tormenta. Persianas y ventanas también deben permanecer cerradas y nosotros, mejor lejos de ambas. Además, las mascotas y animales a nuestro cargo también deben estar a cubierto.