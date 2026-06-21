Guadalajara alcanza los 38,8 grados y bate su récord de calor en el mes de junio

El dato A las 15:30 horas de la tarde se ha alcanzado la temperatura más alta jamás registrada en el sexto mes del año en la capital alcarreña. El récord estaba en 38,5 ºC en 1981.

La primera ola de calor del verano ha comenzado con récords de temperatura. Guadalajara ha superado su registro histórico más alto para junio, alcanzando 38,8 grados, superando los 38,5 grados de 1981. Se espera que las temperaturas sigan subiendo en los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido alertas debido a las temperaturas extremas en gran parte de España, con máximas de hasta 40 grados en el interior del País Vasco y los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. El aire cálido del sur provocará un ascenso generalizado de temperaturas, especialmente en el Cantábrico.

Comienza la primera ola de calor del verano, y con ella llega ya el primer récord. Guadalajara ha sido la primera capital de provincia en superar su registro histórico más alto en un mes de junio. Lo ha hecho a las 15:30 horas de este domingo, cuando se han registrado 38,8 grados.

Hasta ahora, el récord en la capital alcarreña en el sexto mes del año estaba en 38,5 ºC, y databa de junio de 1981. Ahora, 45 años más tarde, ese registro histórico ha sido superado, aunque se espera que en los próximos días los termómetros lleguen a subir, al menos, unas décimas más.

Avisos en gran parte de España

Este domingo arranca el verano con una ola de calor que dejará temperaturas extremas en buena parte de España, con máximas de hasta 40 grados en el interior del País Vasco, en alerta roja, y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, junto a diez comunidades autónomas (CCAA) que estarán en alerta naranja, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La entrada de aire cálido procedente del sur provocará un ascenso generalizado de las temperaturas, especialmente acusado en el Cantábrico, donde los incrementos de las máximas podrían ser puntualmente extraordinarios.

La Aemet prevé que se superen los 36 grados en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria, la Meseta Norte y Baleares, mientras que en amplias zonas del centro y sur peninsular los termómetros alcanzarán o rebasarán los 38 grados.

Los valores más elevados, en torno a los 40 grados, se registrarán en el interior del País Vasco y en los principales valles del interior.

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