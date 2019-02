El 'Alien' que inspiró a Ridley Scott para rodar 'El octavo pasajero' aparece en las costas gallegas

"Ha sido sorprendente. El personaje de la película 'Alien: el octavo pasajero' ha venido a visitarnos a la Ría de Vigo", afirma el buceador Iñaki Ferreiro.

Ridley Scott se inspiró en este crustáceo para rodar 'Alien: el octavo pasajero', en 1979 y crear su alimaña más espeluznante. Lo encontró lejos de las costas, en el océano profundo.

Es la primera vez que hay imágenes de este animal vivo en la costa. El mal tiempo lo ha llevado a Galicia. "Con los temporales, el agua oceánica se acerca hasta la costa y nos trae regalos", cuenta Álvaro Roura, biólogo del CSIC.

Un regalo de apenas tres centímetros. La Phromina sedentaria es un crustáceo de la familia de la pulga de arena que, como la alimaña de la película, se aprovecha y se alimenta de otros cuerpos para viajar.

Pero no se asusten. Este bicho es inofensivo para los humanos a diferencia del de la película 'Alien: el octavo pasajero'. Tanto Alien como nuestro bichito convierten el cuerpo de su presa en su casa. Pero no teman, el de la vida real no nos va a devorar.