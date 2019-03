Yorgos Kaminis, alcalde de Atenas: "Si gana el 'no' será un desastre. Significaría el aislamiento de Grecia"

Kaminis tiene claras las consecuencias de un 'no' en el referéndum griego. "Si gana el 'no' será un desastre para Grecia porque eso significa el aislamiento griego y quizá su salida de la UE. Además, el 'no' empeorará las condiciones de vida de muchos griegos", alerta el alcalde de Atenas.



"Para nosotros es muy importante el 'sí' porque el 70% de los griegos quiere permanecer en la Eurozona; por eso lanzamos una llamada a nuestros líderes y a los líderes de países e instituciones europeas para volver a la mesa de negociación y concluir un acuerdo", relata Kaminis en exclusiva ante las cámaras de laSexta.