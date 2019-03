Wert: "Las becas no deben ser limosnas sino contribuciones con justa correspondencia"

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha asegurado que la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) evitará repartir becas "en forma de limosna", recordando sin embargo que se han escuchado las "observaciones de sentido común" tanto de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) como de las comunidades autónomas a la hora de establecer una nota mínima para el acceso a estas ayudas.

Wert ha intervenido junto a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en un foro de su partido sobre educación en Alcalá de Henares (Madrid) bajo el lema 'Juntos salimos', que está organizando la dirección nacional del PP por toda la geografía española con el fin de "acercarse" a los ciudadanos.

"Hemos acomodado la regulación a observaciones de sentido común tanto de la CRUE como de las comunidades autónomas, pero al final el espíritu tiene que ser que esos recursos escasos no se distribuyan en forma de limosna", ha asegurado.

El ministro ha criticado a aquellos que han empleado "un discurso demagógico" para protestar contra la ley, recordando que "generalmente" en las reuniones con representantes de diversas fuerzas políticas ha pasado "más tiempo" aclarando aspectos de la ley "que no decía lo que ellos dicen".

"En muchas ocasiones he tenido la sensación de que la mayor parte del tiempo de estas reuniones se ha dedicado a explicar que la ley no dice lo que ellos dicen. Hablan desde un apriorismo ideológico total, refiriéndose a un desmantelamiento que demuestra que no se han leído la ley", ha apuntado.

Por su parte, Cospedal ha respaldado al ministro de Educación durante el acto, apuntando que es "una delicia escucharle por lo claras que tiene las cosas y lo claro que tiene la importancia de la educación y tener el mejor modelo educativo".

Varias comunidades autónomas gobernadas por el PP, así como diversas instituciones, expresaron públicamente sus recelos a subir al 6,5 la nota de corte para acceder a una beca en la universidad, tal y como contemplaba Educación. Finalmente, este jueves accedió que la nota necesaria para acceder a la gratuidad de la matrícula en la universidad será un 5,5, en línea con el Real Decreto de becas aprobado en 2012.