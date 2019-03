El trueque abarata hasta un 80% el gasto de la 'vuelta al cole'

El uniforme escolar por los libros de alemán, la vuelta al colegio ahoga y, por ello, destacan páginas web que fomentan el consumo colaborativo. Según explica Nuria Marín, creadora de 'Trueque' "era obvio que se podían reutilizar los libros si era necesario cambiarlos cada año".



Plataformas como 'Cleciclando' se basan en esta forma de consumo, dar lo que no usamos para recibir lo que necesitamos. Elsa Chaves destaca que "la gente debe pensar en qué hace con las cosas que no necesita y ahí Internet tiene un papel clave".



La 'la vuelta al cole' cuesta a las familias más de 800 euros de media, sin embargo el trueque puede ahorrar hasta un 80% el importe.



Clara Gutiérrez, usuaria de 'Cleciclando' declara que "es una forma útil de conseguir lo que necesitas.



Sin embargo, no sólo de internet vive el consumo colaborativo. En en el centro de Madrid, los estudiantes montan un particular 'top manta' para conseguir los libros que les hacen falta y vender los suyos.