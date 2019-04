El 85% de los autónomos cotiza por la base mínima: "Los tiempos son complicados y pensamos que no nos vamos a poner malos nunca"

Desde que salió de la Facultad, Beatriz tuvo claro que trabajaría por cuenta propia. "Todavía no había terminado la carrera y ya monté mi primera empresa", afirma Beatriz de la Riva, CEO 'Formación en la Nube'.

Hoy dirige una consultora de formación con varios empleados a su cargo pero ella cotiza por la base mínima, igual que el 85% de los autónomos en España. Eso significa que se jubilaría con una pensión de 800 euros.

"Todavía en estos momentos los tiempos son complicados. Tendemos a cotizar por el mínimo, sobre todo los más jóvenes, que pensamos que no nos vamos a poner malo nunca, con lo cual, no tenemos que pedir la baja. No nos preocupa cobrar la base mínima y vemos la jubilación muy lejana", asegura Beatriz.

Una posibilidad para no llevarse sorpresas sería cotizar según los ingresos, aunque un tercio de los autónomos no quiere. Es importante saber que a partir de los 48 años no se puede subir la base por encima de 1.964 euros si no se ha hecho antes.

"En los últimos 15 años hay un tope de base, generalmente a los 47. Seguramente en la reforma de pensiones una de las cosas que se va es a ampliar es a toda la carrera laboral", señala Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Autónomos.

Una exigencia de las asociaciones de autónomos es poder cambiar la base cuatro veces al año, cada trimestre, en lugar de los actuales dos y concienciar al autónomo para el futuro.