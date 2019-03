Sube el paro en 57.247 personas en enero hasta los 4.150.755 desempleados

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 57.247 personas en enero, lo que supone un 1,4% más respecto al mes anterior, hasta situarse el total de desempleados en 4.150.755 personas, ha informado el ministerio de Empleo y Seguridad Social.



Este repunte del desempleo, que se produce tras dos meses consecutivos de descensos, es el menos pronunciado en este mes desde el año 2004, cuando el paro subió en algo más de 51.000 personas. En enero de 2015, el desempleo aumentó en 77.980 personas, mientras que en todos los primeros meses del periodo 2008-2014 se registraron incrementos superiores a los 100.000 desempleados.



Enero es un mes en el que siempre ha subido el paro dentro de la serie histórica por el fin de la campaña navideña, que perjudica especialmente al sector servicios.



En este sentido, el Ministerio de Empleo resalta que en los últimos ocho años el incremento medio del paro en enero ha sido de 135.955 personas y que, en términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en 49.552 personas en enero.



En los últimos 12 meses, el paro acumula un descenso de 374.936 personas, la mayor reducción anual dentro de la serie. El recorte interanual del desempleo se situó así en el 8,28%, tasa que no se alcanzaba en un mes de enero desde el año 1999, según el Ministerio.



El paro se redujo en enero en la construcción, donde bajó en 4.821 personas; en la industria (-827 parados) y el colectivo sin empleo anterior (-8.491 personas). No obstante, el descenso del desempleo en estos tres sectores no pudo compensar los aumentos registrados en la agricultura (+3.905 parados) y, sobre todo, en el sector servicios, que tras el fin de la campaña de Navidad sumó 67.129 parados.



En enero se registraron 1.396.929 contratos, un 2,1% más que en el mismo mes de 2015. De esta cantidad, 125.612 contratos, el equivalente al 8,99% del total, fueron de carácter indefinido, un 4,5% más que en enero del año pasado.