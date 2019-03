Los sindicatos denuncian el maquillaje de los datos del paro en Castilla-La Mancha

Estar en el paro no implica que un ciudadano cuente como parado en el cómputo oficial y esta es la paradoja que denuncia CCOO están utilizando en Castilla-La Mancha para reducir la lista del paro.

En España los desempleados se clasifican, por un lado, en aquellos que están parados en busca de empleo, sin ningún matiz, que contarían para saber el número total de parados y los que se incluyen dentro de los llamados códigos especiales.

Por otro lado estarían los que tienen disponibilidad limitada, quieren formación, un contrato eventual o que demandan un empleo específico y que no contarían para los datos de paro. CCOO denuncia que el Gobierno de Castilla-La Mancha está reclasificando a los desempleados hacía estás categorias. Lola Santillana Vallejo, secretaria Regional Empleo Castilla-La Mancha, explica que "están forzando para que puedan formar parte no de la casilla de paro registrado sino de esas otras casillas".

Cospedal se ha gastado un millón de euros en contratar una empresa privada que clasifica a los trabajadores con preguntas como ¿qué tipo de jornada laboral podría realizar? Una disponibilidad que no sea completa les movería de casilla con además otras consecuencias. "Contestó con toda sinceridad a la encuesta, hoy llega a la oficina y nos encontramos con que no está demandando empleo de forma oficial que ha habido un cambiado, la señora estaba asustada diciendo, me han sacado del paro, me han sacado del paro" indica una funcionaria.

Unos cambios que no se les notifican cuando se les hace la encuesta pero que para la consejería son necesarios. Esther Baos Martínez, directora General de Empleo de Castilla-La Mancha, dice que "el objetivo de esta empresa es analizar de forma cualitativa las necesidades del desempleado para luego orientarle posteriormente". El sindicato denuncia la privatización del servicio de empleo y el maquillaje del paro a siete meses de las elecciones.