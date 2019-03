Roig reconoce que Mercadona se equivocó en la venta de productos frescos

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha asegurado en su intervención en el congreso de Aecoc que se celebra en Valencia que la apuesta de la compañía por "vender frescos como si fueran secos" como "uno de los errores más grandes" de la firma.

Según Roig, "para mucha gente era obvio" pero a ellos les ha "costado 30 años" darse cuenta. "Nos hemos estrellado", ha admitido el empresario, quien ha detallado el trabajo realizado desde 2009 en "laboratorios" de fresco para enmendarlo y su orientación al sector primario para "asegurar que las 25 millones de piezas --de frescos que venden al día-- estén todas en las mismas condiciones", algo "imposible" con su sistema anterior, ha dicho.

Tras acometer grandes cambios externos e internos, en la actualidad ya han implantado en prácticamente todas sus tiendas el "sistema de pescado al día, servido desde las lonjas más próximas", el nuevo modelo en frutas y verduras está en 220 tiendas y terminará en marzo de 2014 y en horno durante el primer semestre de ese año.

Según Roig, su objetivo es que la cadena agroalimentaria de Mercadona sea "sostenible y rentable" en 2020, de principio a fin, y que los clientes efectúen en sus establecimientos "la compra total, tanto en frescos como secos, con gran calidad y al menor precio posible". "Queremos ayudar a crear las condiciones para que las cosas sucedan y tener una empresa integrada en una cadena agroalimentaria sostenible que la gente quiera que exista", ha agregado.

En su intervención, ha citado la carnicería de su padre como el origen de Mercadona y ha repasado los distintos hitos en la evolución de la cadena valenciana de supermercados, su apuesta por los precios bajos en detrimento de las ofertas, por el concepto de "totalero y prescriptor" de los que considera mejores productos para el cliente y por productos de "gran seguridad alimentaria, calidad y precio imbatible" de las "muchas marcas dentro del paraguas Hacendado".

Roig ha indicado que "uno de los grandes problemas que siempre" ha tenido la compañía es que ha realizado "grandes cambios a contracorriente y con mucha fuerza, pero bastante mal explicados". Entre esos cambios ha citado su paso a proveedores especialistas en producto, ya no en categorías, y a "hacer pedidos al día, tener productos del día y venderlos al día". Como ejemplo, apunta que antes importaban mucho pescado de Italia o Estados Unidos y ahora tienen acuerdos con 70 cofradías españolas y venden a precios locales.

Según Roig, a las 20.00 horas rebajan productos diarios no vendidos y retiran los sobrantes. "Eso es liquidar, no saldar, nosotros no jugamos con la calidad, jugamos con el precio", recalca. Entre los hitos de su nuevo modelo de frescos, ha citado el traslado de una fábrica móvil a un campo de lechugas, de modo que "directamente se corta y empaqueta en el campo" y va a la tienda sin pasar por el bloque logístico. "Lo que más quiere el jefe -en alusión al cliente- es frescura y con esto, se consigue", sentencia.