El presidente del PP en Pontevedra tacha de "provocador nato" al portavoz de las preferentes

Rafael Louzán se ha manifestado sobre la manera de actuar del portavoz de la plataforma de afectados por las preferentes, del que ha dicho que es un "provocador nato". A su juicio, no es casual que este sindicalista liberado de la organización nacionalista CIG y "una serie de personas" estén provocando que la actividad normal que debe desarrollarse en los ayuntamientos no se pueda "lograr", algo que "no beneficia en nada al conjunto de los ciudadanos".

Según Louzán, Xulio Vicente no está ahí para que le puedan devolver el dinero a los tenedores de preferentes. Sí para desgastar a los dirigentes del PP. "No obstante, hemos intentando mantener siempre la compostura y no caer en las provocaciones de este agitador", afirma Louzán, y añade: "Es conocido tanto este, Xulio Vicente, como alguna persona más por liderar manifestaciones en contra del PP".

Para Louzán, son un "comando" que vive de "agitar", y de Xulio Vicente cuenta que llegó a verter agua sobre un alcalde elegido democráticamente. Louzán pide a Vicente y a esas otras personas de las que no da nombres que para sus fines no usen el drama de "los mayores" ni de los que han sido engañados en general, y apunta que "esa gente tendrá la solidaridad del PP.